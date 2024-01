Luc-la-Primaube. Les écoliers de Jacques-Prévert en concert à l’Ehpad Sainte-Anne

C’est avec grand plaisir que les écoliers de maternelle et CP de l’école Jacques-Prévert à Luc se sont à nouveau rendus à l’Ehpad Sainte-Anne à La Primaube afin d’offrir aux résidents, un petit spectacle préparé en classe avec les enseignantes et Romina, intervenante du Conservatoire. Les enfants ont enchanté les spectateurs par leurs chants magnifiquement interprétés en chorale faisant partie du répertoire choisi pour le spectacle de l’école et par une danse durant laquelle certains enfants ont fait participer les personnes âgées. Un goûter offert par l’établissement est venu clôturer ce spectacle.

De beaux moments intergénérationnels, chargés d’émotions et de partage que toutes et tous sont prêts à renouveler.