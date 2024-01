Aveyron : un bâtiment agricole prend feu, les pompiers sur place une bonne partie de la soirée

Le sinistre s'est déclaré ce jeudi 25 janvier au lieu-dit Combrières, commune de Cassagnes-Bégonhès.

Une quinzaine de pompiers et six véhicules sont intervenus ce jeudi 25 janvier pour un feu qui s'est déclaré vers 17h15 dans un bâtiment de la ferme de Combrières, sur la commune de Cassagnes-Bégonhès. Le bâtiment contenait de la paille, du matériel agricole et des brebis qui ont dû être évacuées.

Vers 18h30, les pompiers combattaient toujours le sinistre qui s'était propagé à deux autres bâtiments voisins. Ils devront batailler une bonne partie de la soirée, voire de la nuit, pour éteindre l'incendie