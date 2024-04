Cassagnes-Bégonhès. Une journée olympique pour les élèves de l’école Sainte-Marie

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, les élèves de CM1/CM2 de l’école Sainte-Marie ont été invités au rassemblement organisé par le département à Naucelle afin de découvrir différentes disciplines des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des activités telles que le football, le basket-ball, le handball, des disciplines locales comme les quilles de huit et quilles au maillet ou de nouvelles épreuves, à l’image de l’ultimate ont été proposées. Tout au long de la journée, les élèves ont participé à des ateliers autour du maniement, des défis et des matchs. Pour terminer la journée, les élèves ont découvert une exposition sur l’histoire de JO et un quiz leur a également été proposé par le Comité départemental olympique et Sportif (Cdos) de l’Aveyron.

Une belle occasion pour les élèves de s’initier à de nouveaux sports, de partager des moments de convivialité et de promouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme, telles que le respect, l’excellence et l’amitié, tout en encourageant les élèves à être actifs et à prendre soin de leur santé.