Cassagnes-Bégonhès. La chasse aux œufs s’est déroulée à l’aérodrome

Samedi, juste avant les vacances, l’aéroclub du Ségala organisait sur l’aérodrome du Caucart à Cassagnes-Bégonhès, une grande chasse aux œufs gratuite pour les enfants.

Venus nombreux, ils n’ont pas regretté le déplacement, repartant tous généreusement pourvus de délicieux chocolats à savourer avec modération au fil des jours suivant.

Deux zones étaient balisées afin de délimiter l’espace de recherche aussi bien du côté des petits que des plus grands, ceci afin d’équilibrer les chances, certains œufs offraient des baptêmes de l’air aux plus chanceux des chercheurs en plus du chocolat. Une petite restauration sous forme de crêpes était proposée également ainsi qu’une tombola avec des baptêmes de l’air à gagner, avec autant d’amateurs gourmands que de joueurs, chanceux pour certains.

De plus, des baptêmes de l’air étaient proposés à tarif réduit, mais si le ciel se montrait clément en offrant quelques rayons de soleil, le vent restait un peu sensible pour réaliser des vols confortables.

Toutefois, rien n’est perdu puisque les vols achetés mais non réalisés à l’occasion de la chasse aux œufs resteront valables jusqu’au 15 novembre.