Cassagnes-Bégonhès. Un atelier de cirque initiatique organisé sous une yourte

À la demande du centre social du Pays ségali, une yourte a été installée par le cirque des Petites natures dans le village. À l’intérieur, se jouait un spectacle : "Dori, la fête d’anniversaire". C’était à la fois un spectacle de théâtre et de cirque. Dori, personnage principal de ce récit, nous convie à sa fête d’anniversaire. À travers les préparatifs de cet événement joyeux, elle nous transporte dans un voyage à travers les différentes étapes de sa vie, partageant avec nous son parcours empreint de résilience.

Estime de soi

Maladroite mais audacieuse, elle incite à réfléchir sur la vie et sur l’approche des autres. Dans un tourbillon d’acrobaties, Dori se débat avec elle-même, oscillant entre équilibre et déséquilibre. Mais après chaque chute, elle trouve le moyen de se relever, comme pour montrer que l’on peut dénouer les fils entremêlés de nos vies. Le déroulement de l’atelier s’est articulé autour de différentes étapes, des exercices d’échauffement théâtraux, des balades dans l’espace pour introduire les notions d’équilibre et de contrepoids, des séances d’acrobaties émotionnelles, des jeux de groupe pour définir des notions, des exercices de jonglage imaginaire et des moments de relaxation.

Cette animation a été l’occasion de participer à des jeux collaboratifs, des exercices de confiance, des acrobaties émotionnelles et des improvisations théâtrales sur le thème du "oui" et du "non". L’atelier a été structuré de manière à permettre aux élèves d’explorer leur créativité tout en travaillant en collaboration avec leurs pairs.

Les enfants ont ainsi découvert l’art du cirque qui vise à développer le langage corporel, à renforcer la confiance en soi et envers les autres, à favoriser le travail en groupe et à encourager l’estime de soi.