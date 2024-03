Cassagnes-Bégonhès. Les écoliers taillent et greffent des pommiers

Comme chaque année, les élèves ont répondu avec enthousiasme à l’invitation de l’association Variétés locales 12, pour participer à un après-midi d’apprentissage sur la taille et la greffe des arbustes fruitiers. Cet événement offre une opportunité unique d’explorer les pratiques traditionnelles de jardinage et de perpétuer le savoir-faire local.

Les enfants se sont d’abord retrouvés au verger de Mondoye pour apprendre les techniques de taille puis c’est sous la halle du village qu’ils ont été initiés à l’art ancien de la greffe à l’anglaise.

Les membres de l’association ont guidé les élèves à travers chaque étape, en soulignant l’importance de la taille et de la greffe pour assurer une croissance saine et une récolte abondante. Les élèves ont observé attentivement les conseils prodigués et ils ont posé des questions, démontrant ainsi leur engagement envers cette précieuse tradition agricole.

À la fin de la journée, chaque élève de CE2 a reçu son pommier, prêt à être planté. Ils ont été encouragés à appliquer les connaissances acquises et à choisir avec soin l’emplacement idéal pour leur nouvel arbre. C’est le début d’une aventure passionnante où ils pourront observer la croissance de leur arbre au fil des saisons, en prenant soin de lui avec les techniques apprises.

Cette expérience offre bien plus que des compétences pratiques en jardinage ; elle enseigne également aux élèves l’importance de la patience, de la persévérance et du respect envers la nature.