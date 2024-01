Manifestation des agriculteurs : à Rodez, la contestation agricole fait relâche pour le week-end

Ce samedi 27 janvier 2024, on circule de nouveau sans encombre sur les axes de la préfecture ruthénoise.

Épicentre de la contestation agricole ce vendredi 26 janvier 2024, où plus d'une centaine de tracteurs ont défilé à Bourran puis dans le centre-ville, Rodez a retrouvé sa quiétude habituelle ce samedi matin.

Les tracteurs ont quitté les giratoires, la circulation n'est plus impactée

Les tracteurs ont quitté les giratoires et la circulation n'est plus impactée. Avant peut-être de nouvelles mobilisations en début de semaine, les syndicats JA, FDSEA et Confédération paysanne appelant à poursuivre le mouvement malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal. "Le biais - bon sens paysan, en occitan, NDLR -, n'est pas encore arrivé à Paris (...) Nous ne sommes pas satisfaits, il n'y a aucune vision globale de notre métier et de son évolution. Nous maintiendrons les blocages pour poursuivre la pression", ont dénoncé les deux premiers organes dans un communiqué commun.

A lire aussi : Manifestations des agriculteurs : après les annonces d'Attal, les réactions en Aveyron, la RN88 reste bloquée

Nettoyage à Saint-Félix

En attendant, dès la tombée de la nuit, ce vendredi 26 janvier, les agents de la Direction des routes du Sud-Ouest (DIR) étaient au travail sur les giratoires ruthénois afin de les nettoyer de pailles et autres... Celui de Saint-Félix, occupé durant deux jours par la Conf' notamment, a été vidé de ses résidus. Ce qui n'était pas le cas ce samedi matin encore de Bourran, où amas de pneus et de fumier trônaient encore sur le mail (notre photo).