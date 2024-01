Aveyron : cette fresque fait renaître un projet vieux de 16 ans, et redonne l’espoir aux riverains

Cette réalisation sera effectuée cette année. Les riverains avaient déjà présenté un projet dans ce sens, il y a seize ans.

Le quartier du Moulin a fait peau neuve il y a déjà belle lurette et divers aménagements ont contribué à son embellissement : dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques, reprise des réseaux humides et remise à neuf du réseau d’eau potable, traitement de la chaussée, éclairage au sol, création de trottoirs et d’espaces paysagers, rénovation de la croix, installation de bancs…

Un quartier dynamisé par l’association "Pour que vive le moulin aujourd’hui et demain", coprésidée par Daniel Constans et Rosemonde Haurez-Puech et créée en 2008.

C’est ainsi qu’elle a financé en 2013, avec l’accord de la municipalité, la mise en place, sur le puits du XVIIe siècle, d’un seau, d’une poulie et d’une chaîne.

Un vieux projet

Mais, surtout, elle a présenté, dès 2008, un projet de fresque en trompe-l’œil sur la façade nue du pont, côté place Jean-Baptiste Cayron, qui évoquerait son passé.

Son esquisse a été élaborée par Pierre Conquet, un artiste aux multiples facettes, aujourd’hui disparu, qui a exposé lors de différentes biennales, des dessins et sculptures, à Toulouse, Bordeaux, Paris. Amoureux du quartier, et membre de l’association, il se proposait de réaliser la fresque avec l’aide de bénévoles.

Grande d’environ 6x8 mètres, elle représente un moulin d’autrefois et elle serait gravée dans la pierre calcaire, traitée noire, et elle enjoliverait incontestablement la façade du pont, propriété du Conseil départemental. Contacté par l’association, Louis Causse, architecte des Bâtiments de France, avait répondu favorablement.

"Une technique plus picturale pour le lieu"

"Je pense qu’il serait effectivement possible de réaliser un décor en trompe-l’œil sur le mur, à partir de votre dessin… En conclusion, il m’apparaît qu’une technique plus picturale serait plus adaptée au lieu. Il serait possible de réaliser ce décor avec des pigments acryliques, ce qui permettrait de rendre le décor assez vivant en utilisant par partie la couleur naturelle du mur".

Le projet ne s’est pas concrétisé, faute d’accord, mais la déclaration du maire, lors de la cérémonie des vœux fait renaître l’espoir chez les habitants du quartier qui se réunissent chaque année, à l’occasion d’un repas convivial.

Le projet de Pierre Conquet sera-t-il repris ou un autre verra-t-il le jour ? Réponse dans les mois à venir.