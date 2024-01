Decazeville. La vidéo-protection va continuer à être déployée

Après le conseil municipal de novembre dernier, qui portait notamment sur la mise en place du premier Comité local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD), et un premier bilan sur l’installation de caméras en ville, il est annoncé qu’une quinzaine de caméras supplémentaires devraient être installées autour du Laminoir, sur la zone du Centre et au plus près des écoles.

"Critiquée lors de son installation, la vidéoprotection semble aujourd’hui faire consensus car elle a montré en peu de temps les avantages qu’elle offre. Grâce aux caméras installées en ville, de nombreux actes d’incivilité ont été élucidés en relation avec le commissariat de Decazeville les brigades de gendarmerie", peut-on lire sur le nouveau bulletin municipal qui vient d’être distribué.

Rappelons que le CLSPD est obligatoire pour les villes de plus de 5 000 habitants. Même si le commandant Jean-Pierre Delmas, directeur départemental de la sécurité publique avait précisé en novembre dernier : "à Decazeville, on est plus sur de la tranquillité civile que sur de la sécurité."