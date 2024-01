Villefranche-de-Panat. Les anciens footballeurs se sont retrouvés !

Les footballeurs vétérans locaux se sont retrouvés devant un bon repas. Chacun a rajeuni de quelques années en évoquant les "glorieuses épopées" sur les pelouses aveyronnaises et parfois même tarnaises. Certes, la condition physique n’est plus tout à fait ce qu’elle était une ou deux décennies plus tôt, mais aucun problème du côté de la convivialité et chacun a fait honneur à l’excellent menu proposé par "La Belle époque" à Lestrade.

Un grand merci à Claude, à l’initiative de ces retrouvailles.

Chacun a pris congé en se promettant de renouveler l’expérience à la prochaine occasion.