Affaire Alain Delon : "La maladie a été confirmée", la bataille autour de l'état de santé de l'acteur continue

L'acteur Alain Delon, âgé de 87 ans, est affaibli par de multiples AVC et un lymphome. Selon une expertise médicale, il serait désormais "dans des conditions de dépendance physique totale, l’exposant à la soumission des personnes intervenant à son chevet", estime l’expertise médicale mandatée par le parquet de Montargis," comme le révèle Le Parisien.

Alain Delon dont l'on sait son état de santé fragilisé depuis plusieurs AVC en 2019, souffre aussi d'un cancer. C'est l'avocat d'Anoucka Delon, la fille de l'acteur, qui l'a annoncé ce week-end. Comme le rapporte Le Point, Franck Berton, interviewé sur TF1, a en effet, confirmé qu'à l'occasion d'examens réalisés "une tache suspecte a été découverte sur l'un des poumons. La maladie a été confirmée."

"Une tache suspecte découverte sur l'un des poumons"

À la suite de l'intervention du nouvel avocat d'Anoucka Delon, son frère Anthony Delon, qui est contre un acharnement thérapeutique, a immédiatement réagi en postant un message sur Instagram dans lequel il écrit : "Le traitement proposé à mon père en septembre 2022 est un traitement expérimental et surtout palliatif et là est le plus important car on ne pouvait plus prescrire à mon père de traitement curatif comme la chimiothérapie".

Et de reprendre : "A 87 ans, la progression d’un lymphome comme le sien est très lente et ce traitement contrairement à tout ce qui a été dit par votre confrère, était en train d’écourter sa vie et de dérégler ses constantes, notamment ses reins qui étaient sérieusement mis à mal".

Les trois enfants se déchirent sur l'état de santé de leur père

Depuis plusieurs semaines, les enfants d'Alain Delon se déchirent sur la place publique à coups d’interventions et de réponses dans les médias. Rien ne va plus dans le clan de la famille Delon. Début janvier 2024, alors qu'Anthony Delon annonçait dans les colonnes de Paris Match avoir porté plainte contre sa sœur Anouchka Delon, Alain Delon contre-attaquait à son tour, annonçant, par la voix de son avocat, son intention de porte plainte contre son fils.

Anthony Delon, qui lui-même avait affirmé avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka, lui reprochant de ne pas l'avoir informé que leur père avait été "soumis à cinq tests cognitifs" entre 2019 et 2022 et qu'il "n'en a réussi aucun".