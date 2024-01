Rignac. La salle des fêtes rénovée sera livrée cet été

Le conseil municipal a organisé la traditionnelle cérémonie des vœux et les Goutrensoises et Goutrensois ont répondu nombreux à l’invitation des élus. Le nouveau maire Jean-Christophe Couderc a salué ses prédécesseurs et a rappelé l’honneur et la responsabilité qui lui incombent.

La première adjointe Bérengère Lacassagne est revenue sur les réalisations de 2023. L’adressage est a présent terminé, les adresses définitives ont été distribuées, les plaques et panneaux de rue installés. La première adjointe a rappelé l’extinction partielle de l’éclairage public et la mise en sécurité de la traverse du bourg avec l’installation notamment de "yeux de chat" qui matérialisent les rétrécissements de la route : " Je vais achever mes propos en revenant sur l’investissement nécessaire et apprécié des artisans, agriculteurs et associations qui rythment la vie de notre village". Puis Jean-Christophe Couderc a parlé de l’avancée du PLUi et des différents projets municipaux pour 2024. Il a évoqué la construction de maisons mitoyennes par Aveyron Habitat sur une parcelle du lotissement et l’avancée du projet d’une maison à ossature bois mené en collaboration avec la conseillère départementale Graziella Pierini et le lycée d’Aubin.Un point a été fait sur les travaux de rénovation et d’extension de la salle des fêtes qui devraient s’achever après l’été. Un projet d’aménagement d’un espace d’agrément dans le cimetière a été présenté.

Le maire a achevé son discours en revenant sur les pratiques de bon voisinage : " Elles sont indispensables pour la tranquillité de tous et je rappelle notamment l’interdiction du brûlage des déchets ou la nécessité de ne pas laisser divaguer les animaux domestiques".