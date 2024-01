Villefranche-de-Rouergue. La série noire continue

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l’Avenir depuis la reprise du championnat. Les Aveyronnais balbutient leur rugby et la série noire continue. Ce dimanche n’a pas dérogé avec la règle avec une nouvelle défaite sur le score de 27 à 12 (mi-temps 27 à 0) face à une belle formation de Saint-Antonin.

Les Aveyronnais absents des débats au cours de la première période ont su réagir en seconde période. Les locaux ont d’abord survolé les débats en inscrivant quatre essais devant des Villefranchois fébriles, désorganisés par de nombreuses absences.

Sermonnés à la mi-temps, les Villefranchois vont revenir avec d’autres intentions et réaliser un second acte plus en rapport avec leurs capacités, inscrire deux essais par Aubry Frayssinet et Célian Jonquières et mieux terminer le match que les locaux. Dans le dernier quart d’heure, alors que les locaux sont réduits à treize, de mauvais choix laisser échapper le point de bonus défensif.

Malgré ce nouveau revers, le troisième d’affilée, les Villefranchois restent à la quatrième place, leurs poursuivants directs ayant eux aussi connu la défaite mais leur avance fond. Le déplacement le week-end prochain à Garonna sera décisif.

Du côté des jeunes

Samedi sur le complexe du stade Henri Lagarde à Villefranche se sont déroulés 4 matches entre les sélections de l’Aveyron et celles du Lot dans les catégories U13-U14-U16 et U18.

Plusieurs Villefranchois représentaient fièrement leur club. M-13 : Paul Enjalbert (2nde ligne) – Kylian Michel (2nde ligne) – Maël Daiguzon (3e ligne), Noé Rigal (demi de mêlée) – Gaby Pernou (Ailier). M-14 : Yoan Delmur (Pilier) – Alex Torosyan (Talonneur) – Gaspard Dega (Pilier). M-16 : Romain Delmur (talonneur) – Mahé Vialelles (3e ligne).