Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La sous-préfète à l’écoute des élus

Le maire Marc Bories et une partie de son conseil municipal accueillaient à la mairie, à la salle des illustres, Véronique Ortet, directrice générale de la préfecture, sous-préfète de l’arrondissement de Rodez, qui a pris ses fonctions le 18 septembre dernier.

Au cours de cette réunion de travail, le maire lui a présenté la ville et les projets 2024 : la médiathèque, le pumptrack, ludik et le schéma directeur dont la première mission d’une durée de 6 mois sera de rendre une étude préliminaire sur l’ensemble des secteurs (11 au total) et de lancer la réfection des rues d’Auronne, Rogery et Ravieux…

À l’issue de la réunion, la sous-préfète était invitée à faire une visite de la ville et voir les sites des projets.