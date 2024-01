Bozouls. Plus de 1 800 heures d’intervention pour les sapeurs-pompiers en 2023

David Chassang, capitaine du centre de secours, a accueilli de nombreux élus, dont Nicolas Bessière, président de la communauté des communes, le colonel Mickaël Lecoq, directeur du SDIS de l’Aveyron, le lieutenant Jouet, président de l’Union départementale, le commandant de la gendarmerie, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe.

Après la levée de drapeau et l’hommage aux disparus, l’assemblée s’est dirigée à la salle des fêtes de Gabriac. L’activité du centre de secours en 2023 se positionne à 245 interventions, avec quelques-unes supplémentaires (GRMP, CDG…) pour arriver au nombre total de 258. Un nombre de sorties qui représente plus de 1 800 heures d’interventions, ce qui a entraîné 320 départs de véhicules avec, en cause principale, le secours à la personne, qui représente 72 % de l’activité. On notera également 26 accidents de la route et 30 départs incendies. 59 % de ces interventions ont eu lieu sur la commune de Bozouls, 15 % sur Rodelle, 7 % sur Gabriac, le reste réparti sur les communes du département. "La disponibilité opérationnelle reste fragile mais en 2023 elle a été meilleure et je tiens à féliciter toute l’équipe de volontaires" a indiqué le responsable du centre de Bozouls.

Le CIS de la cité bozoulaise est constitué de 40 sapeurs-pompiers volontaires plus 4 JSP (jeunes sapeurs-pompiers) qui suivent une formation. En complément, une équipe de soutien de 9 anciens qui suivent une formation pour se recycler en secourisme. L’amicale du CIS reste de son côté très dynamique et est indispensable pour la cohésion du groupe, la convivialité et c’est également se distinguer au travers du sport.

Remise de grades

Erwan Tchernoff, Éric Tarvernier et Stéphane Pantyra passent Caporal ; caporal-chef pour Jérémy Burguiere et Alexis Farenq ; Luc Gineston est nommé sergent-chef. La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon Argent (20 ans) a été décernée à Virginie Gimalac caporale-chef, ainsi qu’à David Deleris. Philippe Valette a été nommé adjudant-chef.

La cérémonie s’est poursuivie commeil se doit par le verre de l’amitié et le traditionnel repas.