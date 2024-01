Quels sont les bienfaits des rouleaux de massage ?

Pour soulager des muscles endoloris ou pour se préparer à l’effort, les rouleaux de massage peuvent se montrer très efficaces. De quoi s’agit-il ? Quels sont leur mode d’action ? Leurs bienfaits vont-ils au-delà de la pratique sportive ? Les réponses de Laurent Rousseau, membre de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes.

Plus ou moins grands, plus ou moins denses et munis de picots. La technique des rouleaux de massage consiste à utiliser un tube en mousse pour soulager les tensions, les douleurs et l’inflammation musculaire. "Il s’agit de la technique d’auto-libération myofasciale", nous explique Laurent Rousseau, masseur-kinésithérapeute à la Flèche (Sarthe). "Les fascias sont des tissus situés juste sous la peau ou encore autour des muscles, à l’image d’un mille feuilles." Lors de traumatismes ou après une mauvaise position, ces fascias se rétractent entrainant des douleurs. Les rouleaux peuvent donc aider à gérer l’inconfort en appliquant une pression sur les zones tendues.

Rouleaux de massage : quelles utilisations ?

Pour le masseur- kinésithérapeute, les rouleaux de massage s’utilisent principalement dans le domaine du sport et à deux occasions. Tout d’abord, lors d’un échauffement, en appliquant une pression et en faisant rouler l’outil d’avant en arrière, vous préparez le muscle. Cela peut aussi être utile après un exercice, afin de stimuler le drainage lymphatique et évacuer les toxines. Ainsi, vous pouvez placer le rouleau sous votre dos en position allongée et faire des mouvements de va et vient pour le faire rouler. Vous pouvez en outre l’utiliser pour toutes les parties du corps (cuisses, mollets…).

En fait, comme tout massage musculaire, ces rouleaux aident à soulager douleurs et courbatures, à réduire l’inflammation musculaire, augmentent le flux sanguin vers les muscles et surtout, ils aident à se détendre. Certaines études ont aussi montré qu’ils pouvaient améliorer l’amplitude de mouvement articulaire et réduire les courbatures.

Pour Laurent Rousseau, ces bienfaits pourraient – du moins en théorie – aller au-delà du sport. En favorisant la circulation et grâce à une action neurosensorielle (des endorphines sont libérées, ce qui participe au bien-être), cette technique pourrait potentiellement agir sur le système cardiovasculaire et favoriser un sommeil de qualité.

Enfin, pour le spécialiste, un autre aspect des rouleaux ne doit pas être négligé : celui de l’effet placebo. Pour la plupart des gens, il s’agit avant tout d’un moment agréable qui permet de se relaxer.

Des mises en garde ?

"L’utilisation de ces rouleaux est sûre", lance Laurent Rousseau, avant de préciser tout de même que cette technique qui parfois utilise le poids du corps (pour le massage du dos par exemple) doit être utilisée de façon appropriée chez les personnes âgées. "Ne roulez pas directement sur une articulation ou un os", précise-t-il, "et évitez de passer sur des cicatrices." Enfin, "même si certains sportifs aiment se faire du mal, le massage avec rouleau ne doit pas être trop douloureux."