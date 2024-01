Espalion. Un programme prévention santé pour les seniors

Les professionnels de santé, avec l’appui de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Nord-Aveyron, organisent une action de santé publique à Espalion, ce vendredi, prévention envers les jeunes seniors.

En Nord-Aveyron, un programme de santé est proposé aux personnes de plus de 60 ans, pour leur permettre de rester en pleine forme et de continuer à faire ce qui leur plaît, le plus longtemps possible.

Un suivi régulier de 6 capacités essentielles

Cette démarche de prévention, impulsée par l’Organisation Mondiale de la Santé est connue sous l’acronyme anglais "ICOPE" qui signifie "soins intégrés".

En Nord-Aveyron, elle est expérimentée avec le soutien du Gérotopôle de Toulouse et de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.

Le principe est simple : il s’agit de surveiller, via une application mobile ou avec l’accompagnement d’un professionnel, ses six capacités essentielles que sont l’audition, l’humeur, la mémoire, la mobilité, la nutrition et la vision.

Si le dépistage, à réaliser tous les six mois, nécessite une évaluation plus approfondie, alors elle sera réalisée par une des sept infirmières formées du secteur. Lorsque nécessaire, ces dernières interviennent toujours en lien avec le médecin traitant des patients, pour proposer des préconisations personnalisées.

Alors, parce que profiter de sa retraite, en bonne santé, est essentiel : icopez-vous !

Une rencontre est prévue vendredi 2 février, de 14 heures à 16 heures, au Centre social, plateau de la Gare. Prendre rendez-vous de préférence au 05 65 47 97 17 ou sur place.

www.icope.fr

cpts-nord-aveyron.fr/les-

projets-de-la-cpts/