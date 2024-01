Salles-Curan. De futurs grands lecteurs ont investi la bibliothèque

Les tout petits de la crèche Les Abeilles sont allés faire un tour à la bibliothèque. Leurs livres préférés sont les albums tactiles, ceux que l’on peut caresser du bout des doigts, ceux où l’on peut tirer sur une languette pour faire bouger le chien, l’abeille ou le soleil. Accompagnés de leur puéricultrice, Marceau, Lény et Andréa, âgés d’un an et demi, deux ans et trois ans, ont été accueillis jeudi par les bénévoles de la bibliothèque et par une conteuse qui leur a raconté l’histoire de Pablo le petit oiseau qui sort de l’œuf et découvre la vie. Ils sont repartis avec d’autres albums et d’autres histoires, pour quelques moments de calme, préludes peut-être à de bonnes siestes.