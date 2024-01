Trémouilles. Du frisbee pour les 60 ans et plus

Par 2 avec 3, disques en main, chacune des personnes de plus de 60ans venues aux animations sportives proposées par Frédéric Malavan et le Syndicat mixte du Lévézou se sont lancé des défis au frisbee. En tentant de faire rentrer dans la cible le maximum de disques et de terminer sur le podium. À trois distances différentes, il fallait une bonne dose de concentration, un regard bien assuré et le geste infaillible pour se démarquer tout en n’oubliant pas le plaisir de faire du sport. Et au fur et à mesure des séances avec des règles complexifiées se sont rajoutés du fun, du fair-play et un esprit d’équipe sympathique.