Onet-le-Château. Le comité des fêtes invite pour son quine, à l’Athyrium, samedi

Pour la deuxième année consécutive, le comité des fêtes de Capelle, autour de son président Julien Garabuau, propose son super quine, samedi 3 février à 20 h 30, à l’Athyrium.

Annoncé comme un quine "anti-inflation", il devrait régaler et ravir tous les passionnés de ce jeu et bien sûr les futurs gagnants ( !), car outre les magnifiques gâteaux à la broche confectionnés par les membres du comité, transformés en cuistots pour l’occasion, de nombreux lots seront proposés tout au long d’une soirée qui s’annonce des plus festives : jambons, roqueforts, paniers garnis, demi-agneau, cuissots de sanglier, bons restaurants, bons d’achat, coffret apéro, places de spectacles, sans oublier le quine des enfants… pour ne citer qu’eux, seront "au menu" de cette belle soirée qui n’attend plus que vous !

Alors rendez-vous ce samedi à 20 h 30, à l’Athyrium.