Quels sont les programmes les plus regardés en streaming aux Etats-Unis ?

(ETX Daily Up) - En 2023, les Américains ont regardé l'équivalent de 21 millions d'années de vidéo. Parmi les programmes les plus regardés, les téléspectateurs ont privilégié en particulier d'anciennes séries. "Suits" s'impose d'ailleurs comme le programme le plus regardé l'an dernier.

Il y a des séries cultes qui ne perdent pas en popularité malgré l'arrêt de leur diffusion. Dans un rapport, Nielsen s'est penché sur l'année 2023 pour dévoiler les programmes les plus regardés en streaming par les Américains. Et il semblerait qu'une série se détache loin devant ses concurrents. "Suits", la série qui aura dévoilé Meghan Markle sur le petit écran, s'impose en tête des programmes les plus streamés outre-Atlantique. La série judiciaire a cumulé 57,7 milliards de minutes de visionnage sur l'année 2023, dépassant ainsi - et de loin - tous les autres programmes qu'il s'agisse de séries acquises, originales ou de films. "Suits" s'est même offert le luxe de rester à la première place du classement pendant douze semaines et ce, notamment, grâce au fait d'être diffusée aussi bien sur Peacock que sur Netflix, doublant ainsi son audience.

La nostalgie séduit toujours

Le succès actuel de "Suits" n'est pourtant pas étonnant. Depuis quelques années, le top 10 était dominé par des séries diffusées depuis longtemps, voire même des séries complètement finies. En 2020, la série culte "The Office" avait décroché les faveurs du public, cumulant 57,1 milliards de minutes de visionnage en pleine pandémie. On retrouve également "The Big Bang Theory", "Friends", "Gilmore Girls" et "Supernatural", des séries terminées depuis longtemps qui complètent pourtant le top 10 des séries acquises les plus streamées.

A noter également, la popularité de "NCIS", la série lancée en 2003 et toujours en production, fait encore partie des programmes les plus regardés. Le programme a d'ailleurs gagné 1,3 million de minutes de visionnage supplémentaires par rapport à 2022 pour atteindre 39,4 milliards de minutes.

Pour Nielsen, la grève des scénaristes aux Etats-Unis en 2023 a eu un impact direct sur les audiences des programmes, notamment ceux diffusés en direct à la télévision. Cette situation a profité à la série animée "Bluey" (2018) "qui a doublé sa durée d'écoute par rapport à 2022 pour atteindre 43,9 milliards de minutes d'écoute", a précisé le rapport. Ce regain de popularité a même permis au programme de dépasser "Cocomelon", désigné comme le meilleur programme pour enfants en 2021 et 2022, a souligné Nielsen.

Les films ont eux aussi profité des nouvelles règles de mesure de Nielsen. L'exemple de "Vaiana", le film de Disney sorti au cinéma en 2016, a atteint un record historique avec 11,6 milliards de minutes visionnées en 2023. "Depuis que Nielsen a commencé à mesurer le streaming, le public a regardé près de 80 milliards de minutes de 'Vaiana', ce qui revient à regarder le film en entier 775 millions de fois.", a ajouté le rapport.

Au total, les programmes originaux ont généré plus de 133 milliards de minutes de visionnage.

Sur l'année 2023, les Américains ont regardé l'équivalent de 21 millions d'années de vidéo. Il s'agit d'une croissance de 21% par rapport à 2022.

Top 10 des programmes acquis les plus regardés en streaming en 2023 (en milliards de minutes)

1) Suits - 57,7 milliards de minutes visionnées (Netflix/Peacock)

2) Bluey - 43,9 milliards de minutes visionnées (Disney+)

3)NCIS -39,4 milliards de minutes visionnées (Paramount+/Netflix)

4) Grey's Anatomy - 38,6 milliards de minutes visionnées (Netflix)

5) Cocomelon - 36,3 milliards de minutes visionnées (Netflix)

6) The Big Bang Theory - 27,8 milliards de minutes visionnées (Max)

7) Gilmore Girls - 25,2 milliards de minutes visionnées (Netflix)

8) Friends - 25 milliards de minutes visionnées (Max)

9) Heartland - 22,8 milliards de minutes visionnées (Hulu/Netflix/Peacock)

10) Supernatural - 22,8 milliards de minutes visionnées (Netflix)





Top 10 des programmes originaux les plus regardés en streaming en 2023 (en milliards de minutes)

1) Ted Lasso - 16,9 milliards de minutes visionnées (Apple TV+)

2) The Night Agent - 14,4 milliards de minutes visionnées (Netflix)

3) Ginny & Georgia - 13,8 milliards de minutes visionnées (Netflix)

4) Virgin River - 13,7 milliards de minutes visionnées (Netflix)

5) Love is Blind - 13,1 milliards de minutes visionnées (Netflix)

6) Tom Clancy's Jack Ryan - 12,8 milliards de minutes visionnées (Prime Video)

7) Gabby et la maison magique - 12,8 milliards de minutes visionnées (Netflix)

8) The Mandalorian - 12,3 milliards de minutes visionnées (Disney+)

9) Outer Banks - 12 milliards de minutes visionnées (Netflix)

10) La Défense Lincoln - 11,8 milliards de minutes visionnées (Netflix)





Top 10 des films les plus regardés en streaming en 2023 (en milliards de minutes)

1) Vaiana - 11,6 milliards de minutes visionnées (Disney+)

2) Encanto - 9,7 milliards de minutes visionnées (Disney+)

3) Super Mario Bros. le film - 8,8 milliards de minutes visionnées (Netflix- Peacock)

4) Élémentaire - 8,6 milliards de minutes visionnées (Disney+)

5) Les Minions 2 : Il était une fois Gru - 7,1 milliards de minutes visionnées (Netflix)

6) Tous en scène 2 - 6,7 milliards de minutes visionnées (Netflix)

7) La Reine des Neiges - 6,5 milliards de minutes visionnées (Disney+)

8) Black Panther : Wakanda Forever - 6,4 milliards de minutes visionnées (Disney+)

9) Avatar 2 : la voie de l'eau - 6,4 milliards de minutes visionnées (Disney+/Max)

10) Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés - 6,3 milliards de minutes visionnées (Netflix)