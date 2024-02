Salles-la-Source. Le trail des Ruthènes en approche

L’édition 2024 du trail des Ruthènes aura lieu dimanche 11 février à Souyri. Retrait des dossards, samedi 10 février de 14 heures à 19 heures à la salle des fêtes de Souyri ou une heure avant chaque départ de course, dès 6 heures du matin le dimanche. Les inscriptions aussi sont possibles en ligne sur internet. Le dimanche à 13 heures aura lieu la remise des prix.

Les bénévoles sont impatients de faire découvrir aux participants les beaux chemins et sentiers du vallon, avec au programme 4 parcours pour tous les niveaux : 12 km (départ 10 h), 19 km (9 h), 31 km (8 h) et 58 km (6 h). Beaucoup de nouveautés aussi cette année avec des animations surprises dont une tombola, un repas "gastronomique" de fin de course… et toujours le même accueil chaleureux.

À ce jour, les inscriptions vont bon train avec la participation de nombreux coureurs hors département. À noter que l’épreuve du 19 km sera le cadre de la troisième manche du challenge de l’Aveyron.

Tous les détails des courses sont donnés sur le site internet : taper "trail des ruthènes 2024" ; ou à l’adresse : asso.trail.des.ruthenes@gmail.com Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité sur les voies de circulation publiques.