Luc-la-Primaube. Un brin de musette et de folklore avec François Xavier

Le comité d’animation de Luc, coprésidé par Damien Routaboul et David Romiguière, organisait dimanche dernier à l’espace animation de Luc, un après-midi dansant. La danse est en effet une tradition en Aveyron. La formation de François Xavier a proposé tous les styles de musique, des plus anciennes aux plus modernes, et des plus calmes au plus endiablées, les danses s’enchaînant dans un rythme soutenu. Afin de bien commencer l’année, de nombreux inconditionnels de valses, pasos, tangos, boleros mais aussi bourrées, marches, scottishs et autres polka, sont venus nombreux pour danser en ligne ou tourbillonner et faire de leurs pieds rougir la piste en cumulant ces danses qui se dansent depuis des décennies et qui ne seront jamais totalement démodées et avant tout partager dans une chaude ambiance un grand moment de bonheur, d’amitié et de convivialité. Le comité d’animation de Luc organise les prochaines "Hivernales de Luc" samedi 9 mars à 20 heures à l’espace animation de Luc avec au programme le groupe Funny Groove en première partie et le groupe "En Passant" spectacle 100 % Goldman comme tête d’affiche. Vente des places à la boulangerie Clem l’Artisan 7, rue de La Fontaine à Luc ou à l’Espace culturel Leclerc ou en ligne : En passant – Spectacle 100 % Goldman.

Tarif : 24 €.

Le comité d’animation de Luc invite les enfants des 4 écoles de la commune à assister à un spectacle de marionnettes gratuit "Cannelle et Thimothée" vendredi 5 avril à 20 heures à l’Espace animation de Luc sans oublier les traditionnelles festivités estivales de Luc programmées les 5, 6 et 7 juillet.