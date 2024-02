En Aveyron comme en France, "rien n’a changé depuis l’appel de l’abbé Pierre" il y a 70 ans

Un peu partout en France, les compagnons d’Emmaüs ont salué les 70 ans de l’appel de l’abbé Pierre.

"Mais rendez-vous compte, aujourd’hui il y a des enfants, des mères de famille, des hommes, qui dorment dehors, à Paris, à Lyon, etc. Et cela n’émeut plus personne. rien n’a changé depuis l’appel de l’abbé Pierre." Pendant que le président d’Emmaüs Rodez, Albert Fournier, lâche cette phrase, sur la place de la mairie, retentissent les propos de l’abbé Pierre, qui avaient secoué la France le 1er février 1954 sur les ondes de radio Luxembourg. "Chaque nuit, ils sont plus de deux mille recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d’un presque nu. Devant l’horreur, les cités d’urgence, ce n’est même plus assez urgent !"

Partout en France, hier, les compagnons d’Emmaüs ont célébré cet appel du père fondateur de leurs communautés. Cela dans une fraternité joyeuse malgré le contexte. " À Rodez, nous comptons trente-trois compagnons. C’est véritablement le maximum pour nous. Or, chaque semaine, on voit cinq à dix personnes qui nous demandent de les accueillir. Et l’on ne peut pas", explique Véronique Magnaux, la responsable de l’antenne qui réunit Rodez et Villefranche-de-Rouergue.

Sur cette place de la mairie, avec l’assentiment de la municipalité, les compagnons accueillent les gens qui sont dans la rue. Leur offrent une soupe de légumes, préparée avec les bénévoles. Ils ont également organisé une maraude pour les inviter à venir échanger, passer un moment "ensemble", leur donner des couvertures ou des habits si besoin… Dans l’esprit "abbé Pierre".

"Notre credo, c’est l’action, glisse Albert Fournier. Un compagnon qui arrive chez nous est accompagné durant trois ans. On est à ses côtés pour son insertion. Notre récompense est ensuite de le voir voler de ses propres ailes. Et tout cela, on le fait sans un sou du contribuable".

À Rodez, l’action passe aussi par l’innovation. Comme le développement d’ateliers de réalisation de bacs de jardins, d’aérogommage pour la réutilisation de meubles et autres… "L’environnement, cela fait très longtemps qu’o n y fait attention, avec le développement de l’économie solidaire", sourit Véronique Magnaux. Une manière de dire que les préoccupations du jour, Emmaüs les a depuis longtemps…

Trop longtemps.