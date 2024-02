L'Aveyron devient "zen": première édition du Yantra yoga festival ce week-end

Deux jours pour ouvrir ses chakras dans un château, avant un festival estival, toujours en Aveyron.



Ce week-end, la sérénité sera au rendez-vous. À Fontanges, se déroulera en effet le premier Yantra yoga festival. Durant deux jours, ce ne sont pas moins d’une douzaine d’intervenants qui seront présents pour faire connaître cette discipline et ses différents styles à travers divers ateliers. "Une occasion unique de pouvoir tester différents styles de yoga avec 20 séances pour découvrir tout l’univers de ce mode de vie ancestral désormais bien présent dans notre quotidien !", relatent les organisateurs.

On peut ainsi citer yoga de l’énergie, hatha yoga, vinyasa yoga, ashtanga yoga, natha yoga, iyengar yoga, kundalini yoga, yoga danse (tantra), pranayama et mantras, naturo yoga

Relaxation sur les chakras, Atelier découverte des mantras, Do In, Bains sonores… Une conférence sur le "yoga et la santé", de la méditation en musique (gratuit) seront également proposés.

La musique pouvant être un outil au service de la méditation, de la relaxation, un concert aura également lieu à 19 h 30, samedi avec Har Yogi. "Une musique joyeuse et communicative basée sur des mantras chantés par un trio de musiciens qui vibrent au rythme des percussions et des mélodies du Ukulélé"…

Des soins et des massages ayurvédiques seront également proposés durant tout le week-end (sur réservation) avec la présence de cinq professionnels. "Cet événement est comme une bulle hors du temps en plein cœur de l’hiver, où les participants viennent pour le week-end se ressourcer et se reconnecter à eux-mêmes, pour faire le plein d’énergie et de bonne humeur", expliquent les organisateurs qui souhaitent notamment, par le biais de cet évènement inédit, créer un évènement bienveillant et rassembleur.

Renseignements et tarifs sur www.festival-yoga-aveyron.fr