Aveyron : l’ancien centre Afpa de Decazeville dépouillé de ses câbles et tuyaux, un préjudice de 120 000 €

Un équipe de quatre jeunes dont trois mineurs ont été interpellés et seront jugés en mars.

Romina Barrera, directrice de la déchetterie pour BTP Renouveau circulaire à Firmi, s’est positionnée pour le rachat de l’ancien site de l’Afpa (formation pour adultes), qui appartient à l’Etat et qui cherche un repreneur depuis l’arrêt des activités en septembre 2019. La partie logements avait déjà trouvé acquéreur. La partie des locaux et des ateliers devrait donc accueillir prochainement les activités professionnelles de Renouveau circulaire pour le recyclage et la revalorisation des flux de déchets du bâtiment. Seulement voilà : l’acquisition a été retardée en raison de vols intervenus sur le site, notamment en octobre dernier.

Des centaines de mètres de câbles et tuyaux volés

Des centaines de mètres de tuyauteries et câbles, notamment en cuivre, et des radiateurs, ont été dérobées, parfois arrachés à plus de 4 mètres de hauteur. Le préjudice dépasserait 120 000 €. Des caméras de surveillance ont permis de confondre et d’interpeller une équipe composée d’un jeune majeur et de trois mineurs, déjà défavorablement connus des services de police.

Des perquisitions ont permis de récupérer une petite partie du butin. Les auteurs présumés seront jugés en mars prochain à Rodez ; les mineurs le 6 mars et le majeur le 11 mars.