Aveyron : série de cambriolages chez des particuliers, plusieurs villages touchés deux fois en un an

Plusieurs villages du Villefranchois ont été touchés par une série de cambriolages, fin janvier. L'hiver dernier, cela avait été aussi le cas.



C'est un sentiment de ras-le-bol qui domine chez certains habitants de Toulonjac. Il y a une semaine, plusieurs résidents ont été cambriolés à leur domicile. Cela ne s'est pas cantonné à cette seule commune de l'Ouest Aveyron. Savignac, où un élu en a été victime, Saint-Rémy ou encore Maleville, c'est tout le Villenfrachois qui a été touché, il semblerait, par la même bande.

Surveillance renforcée

À chaque fois, les individus ont réussi a pénétré dans les maisons en cassant une fenêtre ou en trouvant une autre issue, quand les propriétaires étaient absents. Plusieurs bijoux et autres objets de valeur ont été dérobés. Parfois, les voleurs sont repartis sans butin.

Les victimes ont été auditionnées par les gendarmes de la brigade de Villefranche qui ont ouvert une enquête pour remonter la trace des voleurs, qui sont toujours recherchés. Des investigations sont en cours et la surveillance dans les quartiers a été renforcée par les forces de l'ordre. La police technique et scientifique est intervenue pour faire des relevés et des contestations. Les gendarmes conseillent aux habitants du secteur de rester vigilants et de les contacter en cas de comportements et véhicules suspects.

Une dizaine de cambriolages l'hiver dernier

Pendant l’hiver dernier, Toulonjac, ainsi que plusieurs villages voisins, ont déjà été victimes de cambriolages. Une douzaine de maisons sur la commune avaient été pillées. Selon La Dépêche du Midi, un soir, un habitant a même fait fuir deux cambrioleurs dans la nuit, en leur courant après.