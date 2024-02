Cibles, victimes, réactions : ce que l'on sait des frappes américaines menées en Irak et en Syrie

Vendredi 2 février 2024, l'armée américaine a procédé à des frappes en Irak et en Syrie.

Ce vendredi 2 février 2024, l'armée américaine a procédé à des frappes en Irak et en Syrie. Motif, cibles, victimes, réactions... ce que l'on sait sur ce qui a été plus communément appelé la "riposte" des Etats-Unis.

Pourquoi les Etats-Unis ont-ils mené ces frappes ?

Ces frappes seraient la première d'une série de mesures prises par l'administration du président Joe Biden en réponse à l'attaque menée contre ses troupes la semaine dernière, que les Etats-Unis ont imputée à des groupes soutenus par l'Iran. En effet, une attaque de drone en Jordanie a tué trois soldats américains et en a blessé une quarantaine d'autres. "Nous ne cherchons pas de conflit au Moyen-Orient, ni où que ce soit, mais le président et moi ne tolérerons pas les attaques contre les forces américaines", a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Qui a été visé ?

Ces frappes de représailles ont été menées en Irak et en Syrie contre plus de 85 cibles liées aux Gardiens de la révolution iranienne et aux milices qui y sont affiliées, a déclaré l'armée américaine dans un communiqué. Les frappes ont touché des centres de commandement et de contrôle, des installations de stockage de roquettes, de missiles et de drones, ainsi que des installations logistiques et des chaînes d'approvisionnement en munitions.

Le général Douglas Sims, directeur des opérations à l'état-major américain, a dit que les frappes semblaient avoir été couronnées de succès et qu'elles avaient provoqué d'importantes explosions lorsque les bombes avaient touché des dépôts d'armes.

Combien de victimes sont à déplorer ?

16 personnes ont été tuées, dont des civils, selon le gouvernement irakien. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte qu'au moins 18 combattants pro-iraniens ont été tués par ces frappes. Quant à l'armée syrienne, elle évoque "la mort d'un certain nombre de civils et de soldats, des blessures chez d'autres et des dégâts importants".

Quelles réactions ?

Les médias d'Etat syriens ont rapporté qu'une "agression américaine" avait eu lieu contre des sites situés dans les zones désertiques de la Syrie et à la frontière syro-irakienne, faisant un certain nombre de victimes et de blessés. Le président iranien Ebrahim Raïssi a fait savoir, avant le lancement des frappes américaines, qu'il ne déclencherait pas de conflit mais que Téhéran "répondrait fermement" à toutes les tentatives d'intimidation. L'Irak a prévenu tôt samedi que les frappes américaines constituaient une violation de sa souveraineté, sapaient les efforts du gouvernement irakien et représentaient une menace qui pourrait provoquer l'instabilité dans la région.