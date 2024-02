Huit équipes pour la première belote de Sébrazac Initiative

C’est en n soirée que les amateurs de cartes se sont retrouvés à la salle des fêtes de Sébrazac pour en découdre autour du tapis vert. Ce premier rendez-vous de l’année pour l’association Sébrazac Initiative a rassemblé quarante-huit équipes. Le bonheur de jouer et de partager une belle soirée a satisfait l’ensemble des participants et des organisateurs.

La proclamation du palmarès permettait aux vainqueurs du concours, Roland et Pascal, d’emporter un jambon. Ils étaient suivis par Raymonde et Marie-Noëlle pour la corbeille rouergate, Jean-Louis et Pierrot pour le Roquefort. Ce fut une belle soirée de jeu.