VIDEOS. Plus de 51 morts en moins de 3 jours : les images des terribles incendies qui ravagent le Chili

Ces violents incendies qui se sont déclenchés ce vendredi 2 février ont détruit plus de 40 000 hectares dans le centre et le sud du pays.



C'est l'enfer à Valparaiso : des dizaines d'incendies ravagent depuis ce vendredi 2 février cette région touristique et d'autres endroits du centre et du sud du Chili. Ce dimanche 4 février, selon le Courrier international, ces incendies ont déjà fait au moins 56 victimes, pour beaucoup brûlées dans leurs voitures. Un nombre qui pourrait rapidement augmenter, de l'aveu même du président chilien Gabriel Boric, qui a décrété l'état d'exception et un couvre-feu.

Des centaines d'évacuation ont eu lieu dans les régions touchées. La station balnéaire de Viña des Mar a été partiellement détruite par les flammes.

Samedi après-midi, pas moins de 90 foyers d'incendie étaient recensés, attisés par des vents violents, détruisant déjà plus de 40 000 hectares, des sinistres qui pourraient être d'origine criminelle. Ces incendies ont touché des habitations, et en menacent d'autres. Ce dimanche une trentaine de foyers son encore actifs, selon LCI.