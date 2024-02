Argences en Aubrac. Contrat local de santé : vers un diagnostic territorial partagé

Après le premier comité de pilotage du contrat local de santé de préfiguration "Aubrac Carladez Viadène" de décembre dernier, le premier comité technique s’est tenu récemment à Sainte-Geneviève-sur-Argence (Argences-en-Aubrac).

Près d’une trentaine d’acteurs du territoire ont participé à ce premier rendez-vous. Ce fut l’occasion de présenter la démarche engagée pour disposer d’un contrat local de santé, qui vise à agir sur les déterminants de santé, et de mettre en avant les actions existantes en Aubrac Carladez Viadène qui s’inscrivent déjà dans une approche globale de la santé.

À cette étape, l’objectif est d’élaborer un diagnostic territorial partagé, en identifiant les besoins et attentes du territoire à travers une consultation des habitants, des élus et autres acteurs mais aussi une analyse de données spécifiques au territoire.

Ce premier comité technique a ainsi permis, dans une démarche participative, d’affiner la méthodologie pour engager ce diagnostic.

Toutes les données seront ensuite compilées et partagées lors d’un prochain comité technique et permettront de définir les enjeux et axes prioritaires du Contrat Local de Santé et de co-construire un programme d’actions.

À noter : le contrat local de santé de préfiguration est porté par la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène et l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS).