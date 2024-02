Najac. Hommage : Dominique Lhomme vient de sortir du cercle des amis

Personnalité incontournable de Najac depuis son arrivée dans le village à l’heure de la retraite, Dominique Lhomme vient de partir vers cet ailleurs impalpable. Passionné de voyages, en vrai globe-trotter, il n’a eu de cesse de parcourir le monde avec son épouse.

De ses multiples périples il a ramené photos et diapos dont les projections régalèrent les Najacois comme une invitation au voyage. Engagé dans la vie locale Dominique, appareil photo en main, était de toutes les manifestations qu’il savait immortaliser avec cette humanité caractéristique d’un homme aimant aller vers les autres. Épicurien et gourmand, le regard pétillant, il savait mitonner le meilleur.

Ses proches du cercle des amis, par la plume de l’ancien président Jacques Fraysse ont tenu à lui rendre hommage : "en juillet 2013, officiellement, le cercle des amis de Najac dessinait ses courbures, celles de l’amour patrimonial à l’égard d’un joli, d’un incomparable village : Najac. Ce dessin ne pouvait se tracer sans les précieux talents d’une personne, ceux de Dominique Lhomme. En participant activement à son dessin et à son ambition il est entré dans le Cercle avec la volonté d’un homme d’action doté de généreuses capacités. Dans ce nouveau cercle d’amis, devenu incontournable, il a composé des illustrations, élaboré des visuels, photographié des évènements et des paysages, cuisiné des repas mémorables et géré finement des finances ambitieuses. Souvent, à la création d’une idée, il a apporté sa contribution rationnelle et technique pour qu’elle devienne réalité. La simple pensée qu’il soit sorti du Cercle, qu’il ait remisé ses talents et quitté les siens, laisse les amis qu’il a côtoyés désemparés. Dominique, dans l’enceinte du Cercle des amis de Najac, il y a un espace réservé, un espace du souvenir labellisé Dominique Lhomme que le temps ne saura pas effacer."