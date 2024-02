Salles-la-Source. Un début de saison prometteur pour le Sport quilles de Souyri

René Agriffoul, le président de l’association Sport quilles de Souyri, est un homme heureux : son club a terminé 2023 avec un bon palmarès et la nouvelle saison s’annonce sous de bons auspices. Déjà, les adhérents et bénévoles ont répondu présent pour l’organisation de la soirée choucroute qui est sa première manifestation de l’année (photo) et les participants aussi. Les entraînements vont reprendre dès que les beaux jours le permettront, fin février ou début mars : "Nous avons actuellement plus de 30 licenciés avec une équipe sénior qualifiée pour jouer en élite, qui est le plus haut niveau départemental. La saison officielle va commencer mi-avril. Dix jeunes évoluent en cadet, nous avons aussi des adolescentes et une équipe féminine et trois équipes seniors hommes". Il est possible de rejoindre le club à tout moment pour ceux qui veulent s’initier à ce sport faisant partie du patrimoine aveyronnais. Le plus simple est de venir voir et participer aux entrainements qui ont lieu le mercredi, à partir de 18 h 30, au stade de Souyri. "Pour d’éventuels pratiquants confirmés qui voudraient nous rejoindre, il est possible d’intégrer une équipe à tout moment. Pour tous renseignements, composer le 06 75 01 72 01".

En attendant c’est un petit déjeuner truite, confits de canard et tripoux qui est prévu le 10 mars au matin, à la salle des fêtes de Souyri, toujours organisé par le Sport quilles.