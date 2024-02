Pruines. "Une pincée de sel dans le café" pour un moment tendre et émouvant

Comme chaque année, l’association des Amis de Pruines propose dans le cadre de ses animations un après-midi théâtre. Ce sera dimanche 11 février, à 15 h 30, à la salle socioculturelle du village.

La pièce est proposée par la troupe "Théâtre pour demain et après". Elle a pour nom "Une pincée de sel dans le café".

Très succinctement, la pièce peut se résumer ainsi : trois vieilles amies sont en partage de confidences autour d’un café, mais un colis improbable vient pudiquement mettre à nu les joies et les peines. Des rires, des cancans… Un moment véritablement tendre et émouvant. L’auteur et metteur en scène en est Christophe Ribeyre. Il a obtenu dernièrement le prix du département au festival d’Onet-le-Château. Auteur aveyronnais bien connu, Christophe Ribeyre a écrit de nombreuses pièces, notamment celle que la troupe "La Cazelle aux rires" a proposé l’an dernier à Pruines, "Des secrets bien gardés". Entrée 9 € (5 € pour les moins de 12 ans).

Pour tout renseignement ou réservation, composer le 06 67 79 89 79.