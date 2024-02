Football : une victoire étriquée

Pour cette journée de championnat, l’équipe I de l’US Dourdou recevait l’Union sportive de Montbazens et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre s’est déroulée sous un rythme soutenu devant un adversaire qui, durant toute la partie, a donné du fil à retordre aux locaux.

La première mi-temps voyait l’US Dourdou dominer. Et sur une incursion dans le camp de Montbazens, Berhe Prince inscrivait un but. Durant la deuxième mi-temps, on voyait Montbazens harceler les buts de l’US Dourdou sans toutefois marquer. C’est sur le score de 1-0 que la fin de la partie était sifflée. Cette victoire permet d’engranger des points pour la suite de la saison.

L’équipe II, quant à elle, est allée s’imposer sur le terrain de l’AS Bassin sur le score de 2-1. Le week-end prochain, deux rencontres difficiles sont programmées contre les premiers du classement. La plus grande motivation sera nécessaire pour de bons résultats à la clé.