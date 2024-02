VIDEO. Drame près de Barcelone : un immeuble s'effondre, trois corps découverts sous plusieurs mètres de décombres

Trois victimes ont été découvertes dans la nuit, après l'effondrement d'un immeuble de cinq étages mardi près de Barcelone.

Un immeuble de cinq étages s'est effondré près de la ville de Barcelone (Espagne), dans la commune de Badalona, mardi 6 février 2024. Les corps de trois personnes ont été retrouvés dans les décombres dans la nuit de mardi à mercredi.

A Badalona, #GRAE #Bomberscat han assegurat l'escenari perquè les dotacions puguin entrar a l'edifici esfondrat del c/ del Canigó i començar a treure'n runa pic.twitter.com/4cEHp20lnm — Bombers (@bomberscat) February 6, 2024

Les pompiers catalans partagent au compte-gouttes des images de leur intervention, laissant apercevoir un énorme trou qui transperce les étages en plein milieu de l'immeuble. C'est par voie aérienne, un descendant ces appartements ravagés, que les secours entrent dans le bâtiment sinistré. Environ trois mètres de débris ont été déblayés jusqu'à révéler les corps des premières victimes. 19 équipes vont continuer de se relayer pour enlever les décombres jusque dans la nuit.

Localitzem tres cossos sense vida en l'edifici esfondrat de Badalona, els quals estan pendents d'identificar.



Continuem els treballs de desenrunament, que es preveu que duraran fins a la tarda d'avui@mossos @semgencat @emergenciescat @AjBadalona @CreuRojaCAT #bomberscat pic.twitter.com/bLuKcjYbyV — Bombers (@bomberscat) February 7, 2024

A Badalona, 19 dotacions #Bomberscat seguirem tota la nit retirant runa de l'edifici col·lapsat al c/ del Canigó. Se n'ha tret gairebé mig metre i els dos gossos de venteig del #GRCR revisen la superfície de la runa cada vegada que se'n retira un cert volum o element pesant pic.twitter.com/RVygrwrx27 — Bombers (@bomberscat) February 6, 2024

Ce que l'on sait des victimes

Selon le média local El Periodico, les victimes découvertes sous les décombres seraient un homme âgé de 30 et 40 ans, une femme âgée de 30 et 40 ans, et une autre femme âgée de 50 à 60 ans. Ces trois personnes vivaient dans les appartements différents.

Des aveux du maire d'Albiol, l'une des trois victimes serait une femme originaire d'un pays de l'Est. Elle vivait avec ses deux filles dans son appartement. L'homme qui a été retrouvé venait d'être père pour la seconde fois, depuis un peu plus d'un mois. Sa mère avait quitté l'appartement, avec le bébé dans les bras, dix minutes seulement avant l'effondrement de l'immeuble.