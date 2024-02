Aveyron : un incendie ravage un bâtiment agricole de 500 m² en début de soirée, les pompiers toujours sur place au petit matin

Les flammes ont complètement détruit un bâtiment agricole de 500 m² à La Salvetat-Peyralès (Aveyron), dans la soirée du jeudi 8 février 2024. Les pompiers sont toujours sur place, ce vendredi.

Dès 20 heures, jeudi 8 février 2024, les pompiers aveyronnais ont été appelés pour un incendie, à La Salvetat-Peyralès. Un bâtiment agricole a été ravagé par les flammes.

500 m²

Selon le Service départemental d'incendie et de secours aveyronnais (Sdis), la structure de 500 m² était complètement embrasée à l'arrivée des soldats du feu. Le sinistre, qui s'est très exactement produit au lieu-dit Labro, n'a pas fait de victimes et les bâtiments mitoyens ainsi que la végétation ont été protégés grâce à l'action des pompiers.

Toujours sur place

Peu avant 7 heures 30, ce vendredi 9 février 2024, les secours, au nombre de vingt au plus fort de l'intervention et venus de La Salvetat-Peyralès et Rieupeyroux, sont toujours sur place. Ils procèdent, en effet, à des surveillances, accompagnés par un engin.