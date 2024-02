Le Rotary club de Rodez célèbre 75 ans de présence et d'actions caritatives sur le territoire

Comme autant de symboles, 15 nouveaux arbres ont été plantés par les "Rotariens" pour marquer d'une pierre blanche la date de cet anniversaire.

Ils sont actuellement 72 adhérents, d'une moyenne d'âge de 55 ans, et ils ont dernièrement célébré, sous la présidence de Catherine Benoit, le 75e anniversaire de leur club. L'occasion, pour les membres du Rotary club de Rodez, de revenir sur les actions marquantes engagées récemment.

À l'image d'une opération menée sous la conduite de l'ancien président Benoît Lanchon l'an passé et qui a abouti à la remise de 18 500 € de dons aux établissements Sainte-Marie, collectés auprès des "entreprises amies" du club. Plusieurs récompenses ont par ailleurs été remises l'an passé, dont le Prix "Servir" à trois jeunes chauffeurs des Transports Rousset de La Loubière (Damien Daude, Romain Vezinhet et Clément Invernon) qui ont sauvé d'un incendie les camions et l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Le prix du Développement durable a été attribué par les membres du club à Camille Frequelin, animatrice du « Repair Café » hébergé à la MJC. Elle y travaille à la réparation et à la prolongation de la vie d'appareils destinés à la déchèterie.

Plus récemment, sous la présidence de Catherine Benoit, 2 100 € ont été remis à la Maison des adolescents grâce aux bénéfices de la soirée Indala. Rodez Triathlon 12 a bénéficié d'une aide de 1 500 € pour poursuivre le projet d'Adrien Alauzet, originaire de Rieupeyroux et vainqueur du prix Jeune Talent 2022 qui souhaite rejoindre l'équipe de France en paralympique.

Les "Rotariens" sont aussi venus en soutien à la Banque alimentaire en participants à l'un de ses collectes, et la participation du Rotary a représenté 16 % du volume total des dons collectés avant, le 17 janvier, la venue de l'entrepreneur Mohed Altrad pour une conférence, à Onet-le-Château, qui a affiché complet.

Plusieurs projets occupent actuellement les adhérents, comme la mise en place de liens entre les collégiens de Saint-Joseph, à Marcillac, et d'autres jeunes originaires de Gloucester ou une randonnée à vélo qui rassemblera les clubs Rotary de Rodez, Espalion, Villefranche-de-Rouergue Millau et Saint-Affrique aux côtés de clubs cyclistes de l'Aveyron.