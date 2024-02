CARTE. L'Aveyron en vigilance jaune pluie-inondation : à quoi s'attendre dans le département ?

Au même titre que 51 autres départements, l'Aveyron est cité par Météo France dans le cadre d'une vigilance météorologique, ce samedi 10 février 2024.

Elle touchait moins de 30 départements vendredi 9 février, elle en impacte désormais quasiment le double : la vigilance météorologique activée par Météo France balaye une très grande partie du pays. Dont l'Aveyron, ce samedi 10 février 2024.

Vigilance pluie-inondation

L'Aveyron est, en effet, en vigilance jaune pluie-inondation en ce début de vacances d'hiver. L'alerte est déjà active et doit durer plusieurs heures : selon Météo France, celle-ci prendra fin à 16 heures, ce samedi. C'est le seul motif qui, pour l'instant, touche le territoire aveyronnais.

L'Aveyron est en jaune... et il n'est pas le seul ! Météo France - Capture d'écran

Quelle météo ce samedi ?

Dans le département, il n'y aura pas de jaloux pour ce 10 février. Au programme : pluie, pluie... et pluie. En fin de journée, l'ouest de l'Aveyron pourrait n'être recouvert que par des nuages, mais globalement, l'atmosphère restera très humide, ce samedi.

Les températures, particulièrement douces ces derniers jours, vont atteindre les 10°C dans une grande partie du département, avant de stagner autour de 8.

De la pluie... toute la journée en Aveyron, ce samedi 10 février 2024. Météo France - Captures d'écran

À quoi s'attendre pour la suite du week-end ?

Selon la carte de vigilances émise par Météo France à J-1, l'Aveyron devrait bel et bien échapper à toute vigilance pour la journée de dimanche. Et ce, d'ailleurs, au même titre qu'une région Occitanie touchée à raison de 11 territoires ce samedi, et seulement trois dimanche.