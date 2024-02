CARTES. Avec la tempête Karlotta, neige, pluies, vents violents, crues, inondations, 47 départements en vigilance ce samedi 10 février

Le week-end s'annonce agité sur les côtes françaises, comme dans le sud et le nord du pays. On détaille.



Elle s'appelle Karlotta : venant des Antilles, c'est la nouvelle tempête qui vient toucher les côtes françaises dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 février, invitant avec elle une forte houle, des vents forts, de la pluie et même de la neige, qui a commencé à tomber ce vendredi sur les Alpes du sud. Seules les températures sont en baisse mais restent douces.

Un épisode méditerranéen va également concerner le Sud-Est, notamment les départements du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes Maritimes. Les pluies toucheront dans l'après-midi une large moitié de la France, surtout dans l'est, et particulièrement l'est du Massif Central et le sud-est, avec des chutes deneige possible dans les Alpes, mais aussi sur les sommets des Pyrénées et du Massif Central.

47 départements en vigilance dont deux en orange

Au total 47 départements, dont 2 en orange et 12 en Occitanie (sauf le Lot), sont concernés par une ou plusieurs vigilances, ce samedi 10 février.

14 départements sont placés en vigilance jaune pour "vagues et submersion" : 11 sur la côte atlantique, des Pyrénées-Atlantiques à la Manche, et 3 en Méditerranée : Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes.

25 départements sont en vigilance crues, dont deux en orange : le Pas-de-Calais et le Finistère.

15 départements connaîtront des vents violents, tous dans le sud-ouest à l'exception du Finistère.

Vigilance jaune aussi pour les orages dans deux départements, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, à partir de 16 heures ce samedi.

10 départements sont placés en vigilance jaune pour des pluies fortes, dans le sud est et trois en Occitanie : l'Aveyron, le Gard et la Lozère, concernés par un épisode cévenol.

Enfin, 4 départements alpins sur 5 (excepté la Haute-Savoie) sont en vigilance jaune pour les risques d'avalanches.