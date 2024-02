Football, handball, rugby : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais du week-end

Football, basket-ball, handball, rugby... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 10 et 11 février concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 10 FEVRIER FOOTBALL - Ligue 2 (24e journée) : Rodez - Dunkerque.......19 heures A lire aussi : Football : Rodez-Dunkerque, les clés du match - U17 National (18e journée) : Toulouse UJS - Rodez.......2-1 - Coupe d'Occitanie (8es de finale) : Onet II - Muret.......18 heures Millau - Clermont-l'Hérault.......20 heures - Régional 1 féminin (16e journée) : Rodez II - Blagnac.......19h30 - Régional 2 féminin (16e journée) : Cahors - Comtal......20 heures - Régional 2 masculin (5e et 9e journées en retard) : Capdenac-Figeac - Garonne......18 heures Saint-Sulpice - Sources Aveyron.....18 heures - Régional 3 (10e journée en retard) : Réquista - Saint-Sulpice......18 heures - Départemental 1 (5e et 10e journées en retard) : Saint-Georges-de-Luzençon - Naucelle......remis Bas Rouergue - Salles-Curan-Curan......20 heures HANDBALL - Nationale 2 masculine (14e journée) : Rodez-Onet - Irisartarrak......19 heures - Nationale 3 féminine (14e et dernière journée de la première phase) : Pechbonnieu - Rodez-Onet......21 heures BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (17e journée) : Aubenas - Rodez......21 heures DIMANCHE 11 FEVRIER FOOTBALL - Division 2 féminine (7e journée en retard) : Rodez - Strasbourg.......13 heures - U19 National (18e journée) : Rodez - Béziers........14h30 - Coupe d'Occitanie (8es de finale) : Rodez II - Mende.....15 heures Cuxac-d'Aude - Ouest Aveyron....15 heures - Départemental 1 (9e journée en retard) : Aguessac - Espalion.......15 heures RUGBY - Fédérale 2 (15e journée) : Argelès-sur-Mer - Lévézou-Ségala......15h15 Castanet - Millau......15h15 Bourges - Decazeville......15h15 - Fédérale 3 (13e journée) : Rodez - Tournefeuille....15h15 Elne - Saint-Affrique.....15h30 COURSE PEDESTRE - Challenge Aveyron (3e manche) : Trail des Ruthènes (19 kilomètres).......9 heures BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (16e journée) : Riorges - Elan Aveyron......15h30