Football : Rodez-Dunkerque, les clés du match

Les Ruthénois affrontent le promu nordiste à Paul-Lignon, samedi 10 février à 19 heures.

Après trois matches consécutifs sans victoire en championnat, Rodez (12e) a besoin de repartir de l'avant à l'occasion de la réception de Dunkerque, samedi 10 février à 19 heures. Les sang et or comptent toujours une marge appréciable sur la zone rouge, avec leurs huit longueurs d'avance sur Annecy, mais n'ont pas la possibilité de s'endormir, alors que les mal classés ont performé ces dernières semaines.

C'est notamment le cas de Dunkerque (18e), un relégable en grande forme, qui reste sur trois succès de rang. Les Nordistes ont notamment été portés par leurs recrues, à commencer par Alioune Ba, Jean-Philippe Gbamin et l'expérimenté Gaëtan Courtet, habitué aux joutes de Ligue 2.

Rodez à la recherche de plus de solidité

Les hommes de Didier Santini, ancien entraîneur de Dunkerque entre 2016 et 2018, devront donc se méfier du promu, d'autant qu'il a l'habitué de performer en déplacement. Les Nordistes affichent en effet le septième bilan de la saison à l'extérieur, avec notamment quatre victoires.

Pour éviter toute mauvaise surprise, les partenaires de Bradley Danger seraient bien inspirés de retrouver de la solidité défensive. Avec 36 buts encaissés, ils ont la plus mauvaise défense du championnat (à égalité avec Quevilly-Rouen), que leur force de frappe offensive (3e attaque de L2) ne suffit pas toujours à combler.

Boissier pourra faire son retour à Paul-Lignon

La défense aveyronnaise est toujours affaiblie, en raison des blessures de Joris Chougrani, Stone Mambo et Eric Vandenabeele. Le gardien titulaire Lionel Mpasi manque encore à l'appel, puisqu'il va disputer dans le même temps la petite finale de la coupe d'Afrique des nations avec la République démocratique du Congo. Andreas Hountondji, le meilleur buteur ruthénois en championnat, est quant à lui incertain à cause d'une douleur au pubis. En revanche, Dembo Sylla, prêté le dernier jour du mercato hivernal par Lorient, pourra effectuer son premier match en sang et or.

À Dunkerque, le défenseur central Alioune Ba est le seul absent, sur blessure. Rémy Boissier, ancien joueur emblématique du Raf, qui avait quitté Rodez pour le Nord l'été dernier, est de retour dans le groupe, après avoir manqué les quatre derniers matches de son équipe sur blessure.

