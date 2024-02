METEO. Orages, fortes pluies, crues, neige : 12 départements en vigilance orange et 35 en jaune ce dimanche

Voici les prévisions de ce dimanche avec les retombées de la dépression Karlotta.

Le temps se dégrade encore un peu plus dimanche 11 février 2024. Météo France place 12 départements en vigilance orange pour des risques de crues liées à de fortes pluies (Pas-de-Calais, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Prénées-Atlantiques) et pour des risques de vagues-submersion (Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques).

35 départements sont également placés en vigilance jaune en raison des fortes pluies, d'un risque d'orage dans le sud-ouest, de vents violents et pour des chutes de neige.

12 départements en vigilance orange et 35 en jaune ce dimanche. Météo France

Prudence sur le littoral

Ces perturbations sont essentiellement liées à la dépression Karlotta qui va circuler au sud de l'Angleterre et dans la Manche. "Les vagues restent puissantes et les niveaux d'eau augmentent avec toujours une forte surcote et un coefficient de marée de 107 pour la pleine mer du matin et de 109 le soir", détaille Météo France. "On attend des submersions par débordements ou franchissements de paquets de mer sur les zones exposées du littoral. Une érosion supplémentaire des secteurs déjà fragiles pourra être observée. Le risque est plus marqué au moment de la pleine mer".

Des pluies importantes sont à prévoir, notamment en Gironde, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques qui sont placés en vigilance orages. La limite pluie-neige va s'abaisser aux alentours de 1 000 mètres sur les massifs, une vigilance jaune "neige-verglas" est notamment activée dans le Cantal.