"Regardez ce que je viens de recevoir, c'est énorme" : quand le journaliste Hugo Clément annonce... sa mise en examen

À en croire les premières secondes de la vidéo et le ton employé, il était difficile d'imaginer une telle suite... et pourtant ! Non sans ironie, le journaliste Hugo Clément a annoncé sa mise en examen pour diffamation, ce dimanche 11 février 2024.

"Regardez ce que je viens de recevoir, c'est énorme"

Sur son compte Twitter, le journaliste a, dans une vidéo, montré le courrier qui venait d'atterrir dans ses mains. "Regardez ce que je viens de recevoir à la maison, c'est énorme. Un avis de mise en examen pour diffamation", dit-il en montrant la feuille paraphée par la cour d'appel de Paris.

Et très précisément par un juge d'instruction, "qui m'annonce que je viens d'être mis en examen pour diffamation suite à la plainte de Pierre Cadéac, le célèbre dresseur du cinéma français qui a donc porté plainte contre moi pour diffamation, parce que j'ai dit dans une chronique qu'il était accusé d'avoir maltraité ses animaux".

— Hugo Clément (@hugoclement) February 11, 2024

"On s'est rendu compte qu'il était accusé par 15 personnes"

Toujours dans le cadre de son message, Hugo Clément joint une vidéo dans laquelle Pierre Cadéac assène un violent coup de poing à un aigle enchaîné. Et ajoute, un brin taquin : "suite à cette vidéo de légère maltraitance - je me prépare à recevoir un autre courrier - on a enquêté avec Vakita et l'association PAZ (Paris Animaux Zoopolis), et on s'est rendu compte que Pierre Cadéac était accusé par 15 personnes qui ont travaillé avec lui de maltraitance grave sur ses animaux".

Qui est Pierre Cadéac ?

Fin 2022, comme le rapportaient nos confrères du Figaro, le dresseur animalier annonçait vouloir porter plainte pour diffamation à l'encontre d'Hugo Clément, suite à cette enquête qui l'accusait de maltraitance animale. Dans le même temps, la Dépêche précisait que l'homme ayant participé au tournage de plus de 3 000 films était propriétaire d'un domaine en Seine-et-Marne où se trouvaient pas moins de 250 animaux.

Le 2 décembre de la même année, soit quelques jours après la publication de cette même enquête, Pierre Cadéac tirait à boulets rouges sur les témoignages qui l'accablaient, disant que "tout cela a été fait dans un cadre qui n'est pas légal". "J'aime les animaux, les animaux sont ma vie", certifiait-il.

Au sujet du coup assené au rapace, le dresseur avait réagi, sur C8, en disant qu'il n'avait "donné qu'une gifle, c'était un cas particulier". Tout en plantant le décor de sa méthode : "c'est oeil pour oeil, dent pour dent, oeil pour oeil, bec pour bec". Enfin, concernant "le combat avec le singe au visage tuméfié", qu'évoque Hugo Clément, Pierre Cadéac avait répondu, sur BFM TV, avoir "répliqué de façon modérée", après avoir assuré que l'animal l'avait attaqué.

"Cela ne veut pas dire que la plainte est fondée"

Ce dimanche 11 février 2024, juste après avoir publié la vidéo dans laquelle il annonce sa mise en examen, Hugo Clément précise qu'en "matière de diffamation, la mise en examen est automatique. Cela ne veut pas dire que la plainte est fondée. Ce type de procédure encombre inutilement des tribunaux déjà surchargés…"