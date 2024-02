VIDEO. Un arbre s'effondre sur une attraction de PortAventura : 14 blessés dont deux graves, ce que l'on sait

Cauchemar dans le parc d'attractions espagnol PortAventura ce dimanche.

De fortes rafales de vent seraient à l'origine de la chute d'un arbre dans le parc d'attractions espagnol PortAventura, dans la matinée de dimanche 11 février 2024. L'arbre est tombé sur le Tomahawk, une attraction très prisée par les enfants.

Le bilan est lourd : 14 personnes ont été blessées, rapporte le média espagnol El Periodico. Deux sont dans un état grave et ont été transportés, dont l'un par hélicoptère, dans les hôpitaux Bellvitge et Joan XXIII.

Le parc explique par voie de communiqué que des personnes à bord de l'attraction ont été frappés par les branches de l'arbre qui tombait.

L'attraction en cours d'inspection

"Après avoir activé nos protocoles d'urgence, les personnes touchées ont été immédiatement soignées par nos équipes de premiers secours en collaboration avec les EMS et, plus tard, certaines ont été transférées à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux", précise le communiqué de Port Aventura. Huit ambulances ont été mobilisées sur place.

L'attraction est en cours d'inspection. "Il s'agit d'un événement totalement étranger à l'exploitation et à l'entretien de nos attractions, qui respectent les normes de sécurité les plus élevées et sont soumises à des contrôles quotidiens rigoureux", s'est défendu le parc par la voie d'un communiqué. "Nous offrons notre collaboration maximale aux autorités et nous apprécions la rapidité d'action de notre équipe et des services d'urgence pour leur efficacité et leur professionnalisme".