Espalion : 51 000 € pour sécuriser le musée du Scaphandre, les travaux de consolidation ont débuté

Les élus locaux se sont réunis en conseil municipal pour aborder plusieurs dossiers concernant le quotidien de la commune.

Parmi les dossiers inscrits à l’ordre du jour du dernier conseil municipal en date, on retrouvait celui de la friche urbaine sise place du Puits. Pierre Plagnard rappelle que l’association Sohila a demandé une étude de faisabilité technique, financière, administrative, juridique et sociale pour ce bâtiment. Un plan de financement a été proposé pour cette étude, d’un coût total de 11 400 €. La région Occitanie a été sollicitée pour un montant de 3 420 €, le département a acté un montant de 5 000 €, et la part de la commune s’élève à 2 980 €.

L’objectif futur de ce bâtiment est de loger des ménages. Ghislaine Carayol rappelle que le coût total des études cumulées est d’environ 30 000 €, y compris celle soumise ce jour, et ce depuis l’achat du bien pour 95 000 €. Éric Picard insiste sur l’urgence de créer des logements. La liste Territoire d’Avenir s’est abstenue.

Sécurisation du musée

Le maire intervient concernant la validation du plan de financement de la sécurisation provisoire de la façade ouest du musée du Scaphandre.

Il précise que le coût total des travaux s’élève à 51 670,86 €, comprenant 36 670,86 € pour la sécurisation et un montant de 15 000 € dédié à l’étude de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une solution pérenne. Les travaux de consolidation ont débuté et devraient durer entre 15 jours et 1 mois. Par la suite, des travaux définitifs seront envisagés.

Aide aux primo-accédants

Michel Sablé propose d’augmenter l’aide accordée aux primo-accédants dans le cadre de l’opération "Habitat Espalion" de 3 000 € à 4 000 € par foyer. Cette augmentation vise à apporter un soutien financier supplémentaire aux primo-accédants qui rencontrent des difficultés pour devenir propriétaires dans la région. En 2023, 13 dossiers ont bénéficié de cette aide.

Mobil-Homes en location

Yolande Brieu présente les tarifs de location des mobil-homes. Après 2 saisons d’exploitation, de nouveaux besoins ont émergé. Une réflexion a été menée par le directeur du pôle touristique, conduisant à l’idée de louer des mobil-homes pour ensuite les relouer, étant donné que l’achat de tels habitats n’est pas envisageable.

Cette solution alternative permet de répondre à la demande croissante. Un appel d’offres sera lancé pour la location de 13 mobil-homes, pour une durée de 3 à 5 ans. Christine Vernerey ne prend pas part au vote.

Participation aux voyages scolaires

Francine Druon a proposé une participation financière aux voyages scolaires pour les 4 écoles d’Espalion. Cette participation s’élève à 30 € par enfant pour les séjours en France avec nuitée(s), 45 € par enfant pour les séjours à l’étranger avec nuitée(s), et 350 € par voyage pour les sorties d’une journée, avec un plafond de 1 400 € par école et par an.

La saga des boules

Abderrahim Bouchentouf présente une subvention exceptionnelle de 800 € pour l’association "l’Amicale pétanque espalionnaise" relative aux frais de déplacement des joueurs pour le Trophée de l’Avenir 2023. Lors du précédent conseil, cette proposition avait suscité des interrogations de la part de membres de Territoire d’Avenir.

En effet, le demandeur de la subvention n’avait aucun lien avec l’Amicale et le président de l’époque n’était pas au courant.

Le maire avait décidé de surseoir à la demande de cette subvention. Cependant, le fait que le demandeur initial ait rejoint le bureau de l’Amicale. Cette demande est présentée aux élus. Malgré cela, Christine Vernerey et 4 membres de Territoire d’Avenir ont voté contre, tandis qu’André Molin Pradel s’est abstenu.