Luc-la-Primaube. Le tri des déchets adopte l’orange comme nouvelle couleur de sacs

La loi AGEC (loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) a fixé au 1er janvier 2024 l’obligation du tri à la source des biodéchets. Les personnes n’ayant pas encore récupéré leur bioseau et leurs sacs orange sont invitées à se rendre à la nouvelle distribution qui aura lieu vendredi 16 février à la mairie annexe de Luc-La-Primaube sur les horaires d’ouverture. Une fois équipé, il s’agira de mettre les restes alimentaires, les préparations de repas et autres déchets organiques dans les sacs orange et de les déposer, bien fermés, dans les mêmes bacs que les ordures ménagères. Ils seront alors collectés, lors d’une tournée commune, pour rejoindre l’installation de tri robotisé et être séparés des sacs noirs avant d’être valorisés en compost.

Quels déchets peuvent être déposés dans le sac orange ? Vous pouvez jeter dans le sac orange les biodéchets suivants : les épluchures (légumes et fruits), les coquilles d’œufs, les restes de repas, les déchets de viande ou de poisson, le pain, le marc de café et les filtres à café, les serviettes, mouchoirs et essuie-tout, les fleurs fanées… Adeptes du compostage individuel ou partagé en pied d’immeuble, les habitants pourront continuer cet engagement vertueux et aller plus loin en valorisant, grâce à la collecte en sacs orange, les biodéchets exclus de cette pratique comme les déchets carnés par exemple. En dehors de cette journée proposée par le Sydom, les sacs et bioseaux sont distribués en mairie aux horaires d’ouverture classiques.

Quel bilan dans la commune de Luc-la-Primaube ? Ici, depuis le lancement du dispositif, les habitants ont joué le jeu et ont déjà permis de réduire considérablement le poids de leurs sacs noirs. 752 personnes sont venues récupérer leur bioseau et leurs sacs orange sur les 2792 foyers que compte la commune soit un taux de dotation de 27 %. Pour ce faire, la pratique du compostage de proximité ou du lombricompostage est encouragée ainsi que les comportements d’achat plus responsables limitant le gaspillage alimentaire.

Depuis la fin d’année 2022, complémentairement à ces actions vertueuses, le Sydom Aveyron propose aux habitants un tri à la source des biodéchets au moyen d’un bioseau et de sacs orange. Les consignes sont simples : tous les biodéchets qui ne vont pas au composteur doivent être mis dans ce sac orange.

Une fois par semaine ou dès qu’il est rempli, le sac orange doit être fermé solidement par un double nœud et déposé dans les mêmes bacs que les sacs noirs. Après la collecte et après vidage des bennes, les sacs orange sont récupérés grâce à des équipements de tri robotisé faisant appel à l’intelligence artificielle. Après séparation les biodéchets contenus dans les sacs orange sont transformés en compost normé.

En 2023, dix communes du département proposent à plus de 20 000 habitants la collecte des biodéchets en sac orange. Le périmètre sera progressivement étendu à l’ensemble du département d’ici 2026. Un Aveyronnais produit en moyenne 208 kg d’ordures ménagères par an, dont 84 kg de biodéchets. Depuis le début de l’opération, plus de 75 tonnes de biodéchets ont été collectées. 2 600 litres de compost sont produits tous les mois. 12 kg de biodéchets par an et par habitant ont été valorisés. 99 % du contenu du sac orange est conforme aux consignes relatives au tri des biodéchets.