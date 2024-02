Près de Rodez, cette association vous fait tester les disciplines olympiques pendant les vacances

L’Ufolep propose deux rendez-vous au gymnase des Glycines, à Onet-le-Château, sur le thème des JO.

Escalade, breakdance, sports collectifs, de combats, handisports également… L’Ufolep (Union française des œuvres laïques d’éducation physique) se met à l’heure des Jeux olympiques durant ces vacances d’hiver.

L’association propose deux après-midi à la découverte de nombreuses disciplines jeudi 15 février et mercredi 21 février, de 13 h 30 à 17 h 30, au gymnase des glycines d’Onet-le-Château. Et tout le monde est invité à y participer puisque l’entrée est gratuite, ouverte aux plus petits comme aux plus grands, en famille, entre amis mais aussi en groupe. Alors, prêt à tester ?