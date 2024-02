Salles-la-Source. Le marché de produits locaux fait recette

Il y a beaucoup d’animation les jeudis de 17 heures à 18 h 30 à la grange de Cédric et de Maïté, dans le haut du village de Salles-la-Source : des producteurs locaux sont présents pour proposer de quoi faire de bons repas aux habitants du village et des alentours : pain, conserves, miel, bières…

"La surprise vient du fait que beaucoup d’habitants du village viennent et reviennent faire leurs courses et en profitent pour parler un moment ensemble et s’échangent des nouvelles. C’est en plus un lieu de convivialité en cette fin d’hiver. Et les prix sont raisonnables en rapport avec la qualité… L’idée de disposer des tables et chaises pour déguster une pizza ou s’asseoir autour d’une bière est à concrétiser dès ce printemps", se réjouit Maïté. Déjà d’autres produits sont pressentis pour venir compléter l’offre, comme les légumes frais.

Rendez-vous donc tous les jeudis en fin d’après-midi dans le haut du village de Salles-la-Source pour faire ses courses en vente directe par des producteurs locaux.