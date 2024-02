Le Super Bowl 2024 a été le programme le plus regardé de tous les temps

(ETX Daily Up) - Le 11 février 2024, le Super Bowl LVIII a marqué un tournant dans l'histoire de la télévision américaine. Le duel entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco a captivé 123,4 millions de téléspectateurs en moyenne, devenant ainsi l'émission la plus regardée de tous les temps. C'est notre chiffre du jour.

C'est un exploit sans précédent pour une seule chaîne. 112 millions de personnes étaient branchés sur CBS pour regarder le Super Bowl LVIII, ce dimanche 11 février. D'après les analyses de Nielsen et d'Adobe Analytics, le match opposant les Chiefs de Kansas City, et les 49ers de San Francisco, a rassemblé en moyenne 123,4 millions de téléspectateurs. Les autres téléspectateurs se sont répartis sur Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports et les plateformes numériques de la NFL, dont NFL+. Paramount Global a d'ailleurs enregistré un record d'audience sur Paramount+, faisant de ce Super Bowl le plus suivi en streaming.

L'édition 2023 du Super Bowl, qui voyait déjà les Chiefs de Kansas City, cette fois-ci contre les Philadelphia Eagles, détenait le record du programme le plus regardé. Après une correction de l'audience par Nielsen, le Super Bowl 2023 a vu son nombre de téléspectateurs monter de 113 millions à 115,1 millions, surpassant ainsi les éditions de 2015 et 2017 qui avaient rassemblé respectivement 114,4 et 113,7 millions de "viewers". L'édition 2024 a donc fait mieux en réalisant une croissance de 7% en un an.

Ces chiffres impressionnants s'ajoutent à une autre statistique remarquable : 202,4 millions de personnes ont regardé au moins une partie de la retransmission, soit une augmentation de 10% par rapport aux 184 millions de l'année dernière.

L'effet Tay-Tay ?

Si l'audience moyenne de 123,4 millions est la référence retenue pour les records officiels, le chiffre total de 202,4 millions offre une perspective plus large sur l'impact réel du Super Bowl LVIII. Il témoigne de l'énorme popularité de l'événement, non seulement auprès des fans de football américain, mais aussi auprès d'un public plus large intéressé par le spectacle, la musique et le divertissement. Difficile d'affirmer avec certitude que la présence de Taylor Swift a directement accru l'audience du Super Bowl. Cependant, il est indéniable que son couple avec Travis Kelce, le tight end des Chiefs de Kansas City, a généré un intérêt supplémentaire, notamment auprès d'un public plus jeune et féminin qui ne suit pas forcément le football américain habituellement. Une étude de Numerator suggère même que 20% des téléspectateurs du Super Bowl supportaient les Chiefs à cause de Taylor Swift.

Le show à la mi-temps, orchestré cette année par Usher en présence d'artistes en guest-star comme Ludacris, a également permis de capter l'attention d'une bonne partie des téléspectateurs.

De plus, l'événement séduit également par son lot de stars, aussi bien dans les gradins, comme cette année avec Taylor Swift accompagnée de l'actrice Blake Lively et de la rappeuse Ice Spice, que sur les écrans avec des publicités mettant en scène plusieurs artistes. Beyoncé a d'ailleurs "cassé internet" avec sa publicité pour Verizon aux côtés de l'acteur Tony Hale ("Arrested Development", "Veep").